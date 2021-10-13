Девять новосибирцев за сутки скончались от коронавируса

За день умерло 9 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

13 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 человек.

— Это были мужчины в возрасте 65, 70, 70 и 82 года и женщины в возрасте 67, 68, 71, 86 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 149 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 191 человека, с выздоровлением выписали 131 пациента.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 65 651 случай коронавируса, в том числе у 5 770 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 631 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 523 пациента, в том числе 49 детей. В отделениях реанимации находятся 277 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.