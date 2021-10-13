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Общество13 октября 2021 12:45

Приставы ищут новосибирца, задолжавшего по алиментам более миллиона рублей

Сибиряк скрывается от отвественности
Мария ГРИГОРЯН
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Мужчина ни разу не выплачивал алименты. Фото УФССП по НСО

Мужчина ни разу не выплачивал алименты. Фото УФССП по НСО

В Новосибирске судебные приставы ищут отца-беглеца, который не выплачивает своей 14-летней дочери алименты. 55-летний Владимир Гонштейн задолжал ребенку более 1,2 миллионов рублей. Также у него есть долг по кредитным платежам в 100 тысяч рублей.

— Установлено, что на имя гражданина не зарегистрировано никакого имущества и действующих счетов. При этом он уведомлен и знает о возможной уголовной ответственности. Мужчине запретили выезд за границу, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Предположительно, мужчина проживает в Ленинском районе, но по адресу двери открывает его мать. Она уверяет, что не в курсе, где ее сын.

Сотрудники УФССП просят сообщить какую-либо информацию о местонахождении, проживании и месту работы разыскиваемого по телефону дежурной части УФССП по Новосибирской области 241-07-06.

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