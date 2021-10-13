Приставы ищут новосибирца, задолжавшего по алиментам более миллиона рублей

Мужчина ни разу не выплачивал алименты. Фото УФССП по НСО

В Новосибирске судебные приставы ищут отца-беглеца, который не выплачивает своей 14-летней дочери алименты. 55-летний Владимир Гонштейн задолжал ребенку более 1,2 миллионов рублей. Также у него есть долг по кредитным платежам в 100 тысяч рублей.

— Установлено, что на имя гражданина не зарегистрировано никакого имущества и действующих счетов. При этом он уведомлен и знает о возможной уголовной ответственности. Мужчине запретили выезд за границу, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Предположительно, мужчина проживает в Ленинском районе, но по адресу двери открывает его мать. Она уверяет, что не в курсе, где ее сын.

Сотрудники УФССП просят сообщить какую-либо информацию о местонахождении, проживании и месту работы разыскиваемого по телефону дежурной части УФССП по Новосибирской области 241-07-06.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.