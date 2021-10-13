Автоэксперт рассказал, как бороться с пьянством за рулем

По мнению эксперта пьяного водителя могут остановить горожане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автоэксперт рассказал, каким способом победить пьянство за рулем. Он предлагает поднять сознательность обычных граждан, которые и будут следить за нетрезвыми водителями.

— Санкции, штрафы, лишение водительских прав, и реальный тюремный срок — это все профилактические меры. Когда пьяный человек садится за руль он не осознает степень опасности и ничего не соображает. Необходимо проводить профилактику не для пьяных, а трезвых, — рассказал NEWS.ru президент «Коллегии правовой защиты» Виктор Травин.

Правозащитник считает, что сотрудников полиции к каждому водителю не подкрепить, но вот обычных граждан можно. Например, выходящего из ресторана пьяного человека могут остановить прохожие или персонал заведения.

— Если вы хрупкая барышня, боитесь связываться, позвоните в полицию. Если вы спортсмен, сами знаете, что делать, подсказывать не буду. Если вы хороший психолог, подойдите, объясните человеку, что он совершает преступление. Поговорите с ним, да вариантов много, но это должны делать мы, — заявил автоэксперт.

Также Травин дополнил, что по телевизору должна крутиться социальная реклама, которая будет напоминать об этой проблеме.

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