В новосибирском «Векторе» разрабатывают вакцину от гриппа и ковида, способную корректироваться под новые штаммы

Специалситы исследуют вакцину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирском центре «Вектор» заявили, что единая вакцина от гриппа и ковида будет отличаться от «ЭпиВакКороны». В ней будут вирусы группы А и В, и она будет адаптироваться под новые штаммы и гриппа, и Covid-19. Это стало возможно с помощью генной инженерии и обратной генетики.

— Векторная вакцина будет создана на основе вирусов гриппа А и В. Ее уникальность в том, что она будет защищаться сезонного гриппа и Covid-19. Важно отметить, что живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых, что является важным условием для защиты от респираторных заболеваний, — рассказали «Известям» в центре «Вектор».

Также в центре пояснили, что разрабатываемая прививка не будет иметь в своей основе препарат «ЭпиВакКорона». Принцип его работы будет векторным.

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