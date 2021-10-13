В Новосибирске несколько машин провалились в яму с кипятком

Машины провалились в кипяток. Фото: ЖКХ-Контроль Новосибирск.

В среду, 13 октября, на улице Фрунзе, вблизи перекрестка с Семьей Шамшиных, провалился асфальт. Несколько автомобилей упали в яму с кипятком. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

— Припаркованные автомобили Toyota Corolla и Nissan Juke наполовину оказались в яме с горячей водой, кроссовер Lexus застрял в провале колесами, — написал автор сообщения в группе «ЖКХ-Контроль. Новосибирск».

По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал. По словам очевидцев, «Лексус» выдернули из ямы с кипящей водой при помощи «УАЗика».

С СГК корреспонденту КП-Новосибирск пообещали прокомментировать происшествие позже.

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