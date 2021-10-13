Новосибирские врачи рассказали о препаратах, снижающих риск инфарктов и инсультов у переболевших ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в большинстве случаев вызывает ряд серьезных последствий у переболевших. Среди распространенных — фатальные и нефатальные сердечно-сосудистые события. К ним относятся инфаркты, сердечная недостаточность, аритмии и инсульты. Проблему развития этих заболеваний, а также методы их лечения обсудили на симпозиуме, который прошел в рамках рамках IX Съезда кардиологов Сибирского федерального округа. Организатором выступил НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН).

Так, по словам главного врача ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2» Любови Шпагиной, поражения сердца у болеющих ковидом предполагают различные нарушения. Они требуют длительного наблюдения в динамике, а также контроля и профилактики.

— Убедительно доказана эффективность препаратов, контролирующих артериальное давление и, в частности, связанных с блокадой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Есть проверенный на практике рейтинг эффективности ряда других препаратов — бета-блокаторов, антагонистов кальция и других, которые используются одновременно с противовирусной терапией как раз для снижения риска и тяжести возможных осложнений, — заявила медик.

Врачи также отметили использование липид-контролирующей терапии. Кроме того, они подчеркнули важную роль вакцинации — она способна предотвратить риск развития фатальных сердечно-сосудистых событий, которые провоцирует ковид.

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