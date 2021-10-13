В Новосибирске будут судить продавцов-мигрантов, торговавших подделками

Товар продавали без разрешения Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело в отношении шести мигрантов, которые организовали продажу фейковой брендовой одежды и обуви на территории Центрального района города. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в среду. 13 октября.

— Во время обыска полиция обнаружила незаконные брендовые товары, а именно более 8 тысяч пар обуви и около 900 единиц одежды. Правообладателям известных марок был причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас участникам группы, которым от 31 до 42 лет, предъявлено обвинение в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенное с причинением крупного ущерба. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.