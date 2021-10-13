Губернатор Андрей Травников рассказал о возможных ограничениях на две вакцины от ковида в Новосибирской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В среду, 13 октября, стало известно о возможных ограничениях на две вакцины от коронавируса в Новосибирской области. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор региона Андрей Травников.
По его словам, ограничения возможны на две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в случае увеличения на них спроса среди сибиряков. При этом губернатор заявил, что препаратов «Спутника V» и «Спутник Лайт» в Новосибирской области достаточно.
По его словам, власти определили запасы вакцин и нагрузку на медицинские учреждения.
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