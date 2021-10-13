Подруги рассказали прямом эфире о погибшей. Фото: Стоп-кадр с видео

На шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова пришли подруги погибшей в ДТП с Ксенией Собчак уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой. Девушки рассказали о хронологии того злополучного дня.

– Позвонил какой-то мужчина и спросил знаю ли я Екатерину Тарасову на, что я ответила: «да, это моя подруга». Он сказал я просто звоню вам, так как вы одна из последних в контактах с кем она разговаривала, хочу сообщить вам, что она сегодня ночью попала в ДТП и погибла, – рассказала подруга уроженки Новосибирска Евгения Каменская.

Подруги также рассказали, почему было принято решение о захоронении Екатерины в Новосибирске. Они пояснили, что погибшая родилась в столице Сибири, и у нее там много родственников и близких людей.

– Похороны пройдут в Новосибирске, потому что там у нее старенькая бабушка, которая очень любила Катю и на вряд ли она смогла бы доехать до Омска. Она родилась в Новосибирске, мама ее жила в Омске, но все родственники и друзья живут в Новосибирске. Катя очень любила этот город душевно, – уточнила вторая подруга Ксения Темешева.

Напомним, 9 октября в девять вечера известная телеведущая Ксения Собчак возвращалась домой в Москву после отработанного корпоратива. По дороге водитель иномарки решил совершить обгон, выехал на встречную полосу, где в тот же момент столкнулся с белым Volkswagen Екатерины Тарасовой.

Смотреть видеосюжет Подруги погибшей в ДТП уроженки Новосибирска пришли на шоу к Малахову

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