Подруги погибшей в ДТП уроженки Новосибирска пришли на шоу к Малахову

Подруги рассказали прямом эфире о погибшей. Фото: Стоп-кадр с видео
На шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова пришли подруги погибшей в ДТП с Ксенией Собчак уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой. Девушки рассказали о хронологии того злополучного дня.
– Позвонил какой-то мужчина и спросил знаю ли я Екатерину Тарасову на, что я ответила: «да, это моя подруга». Он сказал я просто звоню вам, так как вы одна из последних в контактах с кем она разговаривала, хочу сообщить вам, что она сегодня ночью попала в ДТП и погибла, – рассказала подруга уроженки Новосибирска Евгения Каменская.
Подруги также рассказали, почему было принято решение о захоронении Екатерины в Новосибирске. Они пояснили, что погибшая родилась в столице Сибири, и у нее там много родственников и близких людей.
– Похороны пройдут в Новосибирске, потому что там у нее старенькая бабушка, которая очень любила Катю и на вряд ли она смогла бы доехать до Омска. Она родилась в Новосибирске, мама ее жила в Омске, но все родственники и друзья живут в Новосибирске. Катя очень любила этот город душевно, – уточнила вторая подруга Ксения Темешева.
Напомним, 9 октября в девять вечера известная телеведущая Ксения Собчак возвращалась домой в Москву после отработанного корпоратива. По дороге водитель иномарки решил совершить обгон, выехал на встречную полосу, где в тот же момент столкнулся с белым Volkswagen Екатерины Тарасовой.
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