В Wink доступна коллекция новейших индийских фильмов и сериалов

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Wink также транслирует телеканал Zee TV, в эфире которого представлены самые громкие премьеры из Индии. Видеотека канала объединяет картины золотого века Болливуда (с Раджем Капуром) и современную кинопродукцию. Кинотелевизионная индустрия Индии - давно уже не только мелодрамы. Современные режиссеры снимают все больше социальных драм, исторических лент, детективов, основанных на реальных событиях, комедий, артхаусного кино.

- Нашего зрителя связывают с индийским кинематографом давние отношения: фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950-х годов, имели невероятный успех. И сегодня у индийского контента есть армия преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени, - отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

В Wink представлена сенсация последних лет - драматический сериал «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» (18+). Это байопик Санни Леоне, болливудской звезды, которая начинала сниматься в фильмах для взрослых. А потом сделала блестящую актерскую карьеру. Триллер «Абхай» (18+) основан на реальных событиях. Это история о работе специального подразделения полиции, сотрудники которого охотятся за особо опасными преступниками.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Экшн-сериал «Последний полет» (18+) рассказывает историю пилота Карана Сачдева, который решает покончить с собой, а заодно еще с 250 пассажирами очередного рейса. Команда управления воздушным движением во главе с офицером Кираном Мирзой должна сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти людей.

Любителям комедий понравится сериал «Пряный омлет» (18+) про историю одной индийской семьи. Чрезвычайно деятельный отец, не находящий понимания родни сын, сексуально неудовлетворенная дочь, похотливый зять, жадный брат и сексапильная соседка вынуждены сосуществовать под одной крышей.

Сериал «Женская доля» (16+) насчитывает уже сотни эпизодов, и создатели пока не планируют останавливаться. В центре сюжета - история одной пенджабской семьи. Мать и две ее взрослые дочери живут на доход от сдачи в аренду свадебного салона. Женщина мечтает устроить личную жизнь девушек, удачно выдав их замуж. Но свадьба старшей дочки расстраивается, а младшая, энергичная и своенравная, не намерена подчиняться воле матери.