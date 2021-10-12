Сибиряк со штопором угрожал поджегом администратору шиномонтажки

Задержанный. Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

11 октября в 12:33 кнопка тревожной сигнализации была нажата в шиномонтажной мастерской, расположенной в Кировском районе на ул. Ватутина. Прибывшему на вызов 76-ому экипажу ГБР (Дмитрию Козыреву и Александру Чернову) администратор сообщил, что незнакомый мужчина с ножом угрожал их сжечь.

В момент, когда вызвавший охрану пошел показывать бойцам ГБР место, где укрылся хулиган, тот напал на него, вооружённый предметом, похожим на нож.

Гвардейцы выбили у пьяного из рук оружие и произвели задержание. Поскольку нападавший оказывал активное сопротивление, к нему были применены наручники и связаны ноги.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В таком виде он и предстал перед вызванными на место происшествия полицейскими. Изъятый у него предмет, внешне напоминавший лезвие ножа, оказался металлическим штопором.

Было установлено, что задержанный всего лишь сутки назад вернулся в Новосибирск с трудовой вахты и обильным распитием спиртного отмечал свое возвращение. Видимо, это и объясняет его нетипичный выбор оружия нападения.