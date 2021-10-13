В Новосибирске суд вынес приговор главбуху, укравшей более 60 тысяч рублей

Приговор в законную силу еще не вступил
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске Чаковский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру главного бухгалтера Колбасинского сельского совета Кыштовского района, которая украла из бюджета больше 60 тысяч рублей.
— с 2018 по 2019 годы злоумышленница, превысив свои должностные полномочия перечисляла на свой банковский счет с счета администрации муниципального образования денежные средства в размере свыше 60 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.
Украденные деньги были предусмотрены для оплаты компаниям обслуживающих город, а именно на уборку снега и мусора. Женщина вину признала, ей назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев.
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