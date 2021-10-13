В Новосибирске возвели 380 метров пролетов четвертого моста

Мост проходит через реку Обь. Фото: Группа "ВИС"

В Новосибирске строители четвертого моста изготовили и надвинули 380 метров пролетных строений. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

— На сегодняшний день надвинуто 380 погонных метров конструкции при общей ее длине 776 метров. После завершения очередной из 16 стадий надвижки мост станет еще на 50 метров ближе к правому берегу. За этот год всего собрано 5694 тонн металлоконструкций, — пояснили в компании.

На объекте также продолжается строительство 114-метрвого пилона, который, собственно, и будет удерживать эти 380 метров вантовой части моста.

Напомним, строительство четвертого моста подорожало в текущем году еще на 5 миллиардов рублей. Теперь его цена 43, 5 миллиардов рублей. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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