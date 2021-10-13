Новосибирские нейрохирурги спасли жителя Красноярска от неконтролируемого покраснения лица

Краснел мужчина еще с детства. Фото: "Вконтакте" Игорь Радомакин

В Новосибирске нейрохирурги провели операцию 52-летнему жителю Красноярска. Они спасли его от патологии, которая была у него с детства. Называется она блашинг-синдром. У мужчины наблюдались вечные приступы неконтролируемого покраснения. Они мешали ему полноценно жить.

— Эта болезнь у меня была с детства, раньше покраснения были не такие частые и не такие сильные, думал с возрастом пройдет. Но последние лет пять вообще плохо было, становилось хуже и хуже. Болезнь загнала меня в угол, и уже не оставалось никаких вариантов, как идти на операцию. Поступил я в больницу две недели назад, операцию успешно провели 4 октября врачи Федерального центра нейрохирургии, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Радомакин.

Врачи провели специальную операцию, чтобы помочь жителю Красноярска избавится от недуга. Специалисты частично удалили нервные ткани, отвечающие за покраснение лица.

По словам мужчины, сейчас он чувствует себя хорошо и уже видит результат — он больше не краснеет. В среду, 13 октября, его выписывают из больницы. После чего он вернется в родной город.

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