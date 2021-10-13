В Новосибирске микроавтобус вылетел на тротуар. Фото: "АСТ-54".

В среду, 13 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска микроавтобус столкнулся с легковушкой. Кадры с места аварии появились в соцсети.

— На улице Нарымской при движении в сторону площади Лунинцев черный седан Volkswagen Polo развернулся через двойную сплошную и столкнулся с Peugeot Boxer. Известно, микроавтобус ехал по полосе для общественного транспорта. Удар был такой силы, что автобус отлетел на тротуар, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

В ГИБДД по Новосибирску инцидент пока не прокомментировали. Информация об обстоятельствах аварии, а также о возможных пострадавших уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.