На трассе под Новосибирском иномарка сбила лося. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирской области, на въезде в Барабинск, иномарка сбила лося, который выбежал на трассу. Информация об аварии появилась в соцсети в среду, 13 октября.

— Животное оказалось на пути «Хонды» недалеко от придорожного кафе. От удара крышу и переднюю часть автомобиля смяло, а сам лось погиб, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

От удара иномарку смяло. Фото: "АСТ-54".

В результате ДТП, по словам очевидцев, водитель и его супруга-пассажирка получили травмы. Мужчину увезла в больницу Скорая помощь, а женщина отказалась от госпитализации.

Известно также, что труп лося из кювета доставал эвакуатор. Судя по кадрам с места ДТП, лось был очень крупным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.