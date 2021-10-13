В Новосибирске продают торговый павильон более чем за 73 миллионов рублей

Площадь точки 330 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на сайте объявлений «Авито» появилась информация о продаже торгового павильона на площади Гарина-Михайловского. Его стоимость — 73,7 миллионов рублей.

— Площадь павильона равна 330 квадратных метров. Месячный доход торговой точки составляет 1,4 миллионов рублей. С аренды владелец получает доход почти 1,4 миллионов рублей, — пишет автор объявления.

На продажу объект выставила компания «Отелит». В торговом ряде арендуют помещения разные объекты и продают еду, одежду и т.д. Кроме того, застройщик предлагает выступить в качестве управляющей компании.

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