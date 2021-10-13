Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать недвижимость

К концу года цены на "вторичку" снизятся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалист оценил, насколько разумно покупать сейчас жилье, учитывая, что за год цена за квадратного метра в России выросла на треть. Это произошло из-за льготной ипотеки и спроса, который подогрел рынок недвижимости, и цены выросли. Но эксперт читает, что цена пойдет на спад благодаря количеству небольших квартир. Все стоит вкладываться в жилье сейчас рассказал порталу NEWS.ru руководитель центра новостроек риэлторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

— Активность цен на недвижимость в России действительно зависит от баланса спроса и предложения на рынке. В прошлом году ипотека была доступна — это привело к тому, что спрос вырос, а предложение сократилось соответственно цены выросли. Это также связано с пандемий, когда рабочая сила была в дефиците и в целом цены на рабочие ресурсы из-за ограничений возросли, — рассказал Зайцев.

Эксперт отмечает, что в нескольких больших городах России были зафиксированы изменения в ценах, которые связаны с сугубо психологическим фактором. В целом, по его мнению, темпы роста явно замедляются. Но ожидать снижения цен на рынке в 2022 году не стоит, хотя опять же динамика роста явно снизится.

Что касается «вторички», то цена на нее снижается и будет снижаться, она уже опустилась на 6%. Кроме того, виден и дальнейший потенциал снижения цены и к концу 2021-го — началу 2022 года. Так, стоимость квадратного метра во «вторичке» может даже еще снизиться. Например, цены на новостройки уже сейчас выше, чем на «вторичку».

— Но проблема в том, что эти процессы могут легко запустить заново новый виток инфляции, а значит, дорогостоящие покупки по типу квартир людям придется отложить, что опять-таки ударит по спросу, — предположил эксперт.

Известно, на колебания цен влияют: падение доходов, демография и в целом экономическая нестабильность. Поэтому пока серьезных позитивных сдвигов на рынке недвижимости ожидать не стоит.

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