Пробки в Новосибирске на утро 13 октября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 13 октября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 13 октября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера и по проспекту Карла Маркса. Заторы наблюдаются на улицах Станционной, Широкой, а также на площади Труда и площади Райсовета.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, затруднено движение по улицам Бориса Богаткова, Кирова и Добролюбова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 13 октября, достиг 6 баллов.

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