Главный санитарный врач Новосибирской области назвал места, где чаще всего заражаются коронавирвусом

Статистику озвучил главный санитарный врач.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске названы самые опасные места заражения коронавирусом. Официальный документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.
— Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом до 63%, — говорится в документе. — В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане — 40,4%.
Как отметил главный санитарный врач региона Александр Щербатов, чаще всего COVID-19 заражаются работники сферы услуг -20299,3 на 100 тысяч, на втором месте — работники офисов, банков — 10923,6, на третьем работники коммунального хозяйства — 3838,9 на 100 тысяч населения.
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