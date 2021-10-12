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Здоровье12 октября 2021 21:41

Главный санитарный врач Новосибирской области назвал места, где чаще всего заражаются коронавирвусом

Официальный документ появился на сайте Роспотребнадзора
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Статистику озвучил главный санитарный врач.

Статистику озвучил главный санитарный врач.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске названы самые опасные места заражения коронавирусом. Официальный документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

— Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом до 63%, — говорится в документе. — В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане — 40,4%.

Как отметил главный санитарный врач региона Александр Щербатов, чаще всего COVID-19 заражаются работники сферы услуг -20299,3 на 100 тысяч, на втором месте — работники офисов, банков — 10923,6, на третьем работники коммунального хозяйства — 3838,9 на 100 тысяч населения.

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