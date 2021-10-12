С женщины списали 700 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка обвинила службу такси в мошенничестве. По словам женщины, у нее с карты списали 700 рублей. При этом приложением она не пользовалась и заказывать машину не собиралась.

— Обратилась в службу поддержки. Полдня переписки, итог: «Мы пытаемся разобраться. Фактически, списать могут хоть с кого из нас любую сумму и похоже «нам же простить». Позор для такой компании, — пишет женщина на сайте.

Напомним, что новосибирцы часто сталкиваются с проблемами, связанными с такси. Недавно «Комсомолка» писала о том, что водитель выкинул на асфальт пьяного пассажира. После чего проехал по его ноге и скрылся.

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