Жительница Республики Коми заставляла школьницу из Новосибирска покончить с собой

Правоохранители задержали девушку.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жительница Республики Коми заставляла школьницу из города Бердска Новосибирской области окончить с собой. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Девушка во время общения в соцсетях призывала к суициду одиннадцатиклассницу. Когда жительницу Республики Коми задержали, то дала признательные показания. У нее изъяли ноутбук, планшет и сотовый телефон, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как оказалось, девушка учится на 2 курса в техникуме, ранее не была судима. Следователи возбудили уголовное дело по статье 110.1 УК РФ — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Расследование продолжается.
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