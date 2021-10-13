Погода в Новосибирске на 13 октября 2021 года: будет пасмурно и прохладно

В Новосибирск вернутся дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 13 октября 2021 года: снова вернутся дожди. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +3…+5 градусов, ночью — -1...-3. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области будет +3…+8 градусов, ночью при прояснениях — заморозки до -9. Переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Утром при прояснениях туманы.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день и дождливый вечер. Днем будет +1…+3 градуса.

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