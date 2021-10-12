В Новосибирке продают старинный дом за 30,5 миллионов рублей

Дом сохранился с XX века. Фото: "Авито"

В Новосибирске продают дом Дмитрия Баранова. Он находится в Центральном районе на улице Потанинская, 14. Объявление о его продаже появилось на сайте «Авито».

— Отдельно стоящее здание в двух этажах. Общая площадь здания 170 квадратных метров,площадь первого этажа: 91 квадратный метр, площадь второго этажа: 79 квадратных метров, — говорится в объявлении.

Продавец так же отмечает, что рядом с домом расположена парковка на 10-12 машин, а так же оно находится в шаговой доступности от метро.

Стоит отметить, что дом раньше принадлежал чиновнику из Ново-Николаевска — Дмитрию Баранову. Несколько лет назад здание было включено в перечень объектов культурного наследия города.

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