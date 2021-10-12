В Бердске пассажирка упала под автобус на остановке

Женщина оказалась в больнице Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Инцидент произошел около 18:00 на улице Красная Сибирь,116 в Бердске.

— 56-летняя женщина попала под автобус на остановке «Березовая». Автобус «ПАЗ» ехал по маршруту №6 ехал в сторону улицы Рогачева. Предварительно известно, что водитель высадил пассажиров и начал движение, — сообщили КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В этоот помент пожилая сибирячка и попала под автобус. «Скорая помощь» забрала женщину в больницу, врачи диагностировали у нее перелом руки. На месте работают сотрудники ГИБДД: они выясняют все обстоятельства происшествия.

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