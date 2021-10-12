Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках сотрудничества будут реализованы федеральные и региональные государственные программы на территории Новосибирской области. Фото: Правительство Новосибирской области.

В рамках сотрудничества будут реализованы федеральные и региональные государственные программы на территории Новосибирской области, а также совместные проекты, оказана поддержка инновационному развитию промышленного комплекса, техническому перевооружению и модернизации предприятий Новосибирской области.

— Мы очень заинтересованы в участии Альфа-банка в разных программах льготного кредитования. Отмечу, что это касается и агропромышленного комплекса, кредитования и финансирования проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества банка с нашим центром «Мой бизнес, - заявил губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что подписание договора откроет новый этап взаимоотношений банка и правительства. Сейчас подписан только один проект на общую сумму в 1 миллиард рублей, но также в стадии рассмотрения находятся несколько проектов с объемом инвестиций около двух миллиардов рублей. Кроме того, в рамках договора до конца 2021 года банк поддержит бюджетные организации региона в размере 6 миллионов рублей, а к концу текущего года сумма поддержки удвоится и составит 12 миллионов рублей.