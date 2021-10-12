Самосвал с асфальтом вспыхнул на перекрестке в Новосибирске

Самосвал потушили за 10 минут
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Китайский самосвал Hobo с асфальтом загорелся посреди дороги в Новосибирске 12 октября. Инцидент случился на улице Котовского в Ленинском районе.
— Сотрудники МЧС России в течение 10 минут ликвидировали открытое горение. Известно, что водитель не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Подписчики «АСТ-54» уточнили, что водитель первым бросился тушить свое авто: площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Комментаторы предполагают, что ЧП могло случиться из-за плохого качества дороги:
— Машины уже устали, — написал водитель.
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