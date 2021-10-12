В Новосибирске шесть студентов получили более 30 лет тюрьмы за закладки

Суд назначил заключение в колонии строгого режима
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Октябрьский районный суд вынес приговор банде наркоторговцев. По версии следователей, подозреваемые в возрасте от 21 до 23 лет познакомились в одном из институтов. В августе 2019 года неизвестный мужчина предложил продавать наркотики через тайники. Подозреваемые договорились между собой и стали торговать наркотиками.
— С августа по апрель подозреваемые сбывали наркотики. Пятеро из них ранее не были судимы, один из них уже отбывал наказание за кражу, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.
Суд признал молодых людей виновными: жулики получи от 5 до 13 лет. Также суд назначил одному из них штраф в 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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