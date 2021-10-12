В Новосибирской области обсудили дефицит педагогических кадров

Заседание выездной комиссии прошло на базе ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» под председательством Светланы Сутягиной. Фото: Светлана СУТЯГИНА

Кто будет учить подрастающее поколение и как привлечь молодых учителей в сельские школы? Эти актуальные вопросы обсуждались в Болотнинском районе на выездной комиссии по вопросам образования и науки Общественной палаты Новосибирской области. Мероприятие провели на базе Болотнинского педагогического колледжа. Главный вопрос на заседании - подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Новосибирской области.

Заседание комиссии прошло под руководством председателя по образованию и науке Общественной палаты НСО Светланы Сутягиной. На круглом столе педагоги, директора школ и ссузов, специалисты регионального министерства образования обсуждали острый вопрос дефицита педагогических кадров в области и предлагали пути решения. Одним из вариантов назвали целевую подготовку педагогов для сельских школ на базе Новосибирского педагогического университета. В разных аспектах рассмотрели вопросы трудоустройства выпускников педагогического университета в школы Новосибирского района, как привлечь молодые кадры в сельскую местность, какие льготы и возможность профессионального роста предусмотреть.

Кроме того, на круглом столе затронули важные вопросы о предоставлении педагогам служебного жилья, о возможности льготной ипотеки. В завершение заседания комиссии участники выработали предложения, как решить затронутые проблемы.

Кстати, само место проведения заседания комиссии было выбрано неслучайно: Болотнинский педагогический колледж - один из лучших в регионе. Он является лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России». Здесь готовят учителей начальных классов, воспитателей, учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования. Ежегодно выпускниками становятся более 150 молодых специалистов, которые потом работают и в городах региона, и в сельской местности.