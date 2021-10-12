Новосибирские росгвардейцы готовятся к МЧМ по хоккею 2023

Подготовка к МЧМ по хоккею 2023 уже началась в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии уже готовятся к молодежному чемпионату мира по хоккею, который в 2023 году должен пройти в Новосибирске. Об этом сообщил начальник управления Росгвардии по Новосибирской области Василий Шушаков.

— Мы уже сейчас совместно со всеми отраслевыми ведомствами и силовыми структурами готовимся к этим мероприятиям. Ряд действий проводим в части обеспечения безопасности. Каждое сообщение, которое поступает нам, подразделению вневедомственной охраны, подразделению специального назначения, — это боевая задача, работаем над ними ежедневно, — сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» Василий Шушаков.

Напомним, к молодежному чемпионату в Новосибирске строят ледовую арену, а также новую станцию метро «Спортивная». ЛДС готов уже на 50%.

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