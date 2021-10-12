В Новосибирской области приобрели новое оборудование для первичного звена здравоохранения. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирске для городской клинической поликлиники № 2 приобрели новое оборудование. Так, для медучреждения купили эндоскопическую систему, УЗИ, цифровой флюорограф и другие приборы. Оборудование закупили в рамках действия областной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы».

Новое оборудование уже доставили в поликлинику. Оно поможет врачам ставить жителям Новосибирска диагнозы.

— Мы заменили старый флюорограф, который стоял в главном корпусе на Московской, на новый. Проводили закупку мы, около 800 тысяч рублей сэкономили. Все прекрасно, изображение сразу на компьютер пишется. Еще часть оборудования тоже заменим на новое, например, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма, — рассказал главный врач Городской клинической поликлиники № 2 Игорь Сабуров.

Медик также добавил, что теперь в больнице есть оборудование которого раньше было недостаточно, или же оно в целом отсутствовало.

Так, по данным правительства Новосибирской области, в этой поликлинике прикреплены 130 тысяч горожан. Тем самым, новый УЗИ-аппарат укрепил техническую базу медицинского учреждения.

Известно, что в 2021 году по региональной программе на оснащение больницы выделли 38 миллионов рублей. Наиболее дорогостоящее — это современное эндоскопическое оборудование. Его общая стоимость превышает 22 миллионов рублей.

В Правительстве напомнили, программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы» стартовала в области в 2021 году. Ее действие утвердили власти региона.

— В течение пяти лет действия программы запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения. Также в планах купить для медучреждений 425 единиц автотранспорта, а также свыше 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц, — дополнили в пресс-службе Правительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.