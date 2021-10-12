В Новосибирскую область приехали 60 тысяч соотечественников из 26 стран мира. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новосибирской области проводят работу по созданию в регионе комфортных условий для соотечественников-переселенцев. Она осуществляется при поддержке Минтруда и социального развития региона. Известно, что за 12 лет действия госпрограммы по переселению соотечественников, в Новосибирскую область переехали свыше 60 тысяч человек из 26 стран мира. Такие данные предоставили в Правительстве Новосибирской области.

По словам министра труда и соцразвития Новосибирской области Елены Бахаревой, госпрограмма по поддержке соотечественников действует в области с 2009 года. Она отметила, программа обеспечивает приток квалифицированных кадров, которые активно участвуют в социально-экономическом развитии региона. Министр добавила, что по количеству прибывших в регион соотечественников Новосибирская область стоит на первом месте в СФО, и на четвертом, если говорить о всей России.

По данным правительства, наиболее популярна Новосибирская область для жителей Казахстана. Кроме того, регион пользуется спросом для соотечественников, которые переезжают из Киргизии, Таджикистана и Украины.

Кроме того, важным приоритетом программы является привлечение в Новосибирскую область образованной молодежи. С 2009 года участникам программы стали 2,9 тысяч студентов.

В правительстве добавили, для прибывающих в область соотечественников предусмотрены различные меры соцподдержки. Например, на каждого несовершеннолетнего, до 17 лет, такие граждане получают ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Школьники из многодетных и малоимущих семей переселенцев всегда обеспечены горячим питанием. Талантливые студенты получают стипендию от правительства в размере 2,5 тысячи рублей. А еще такому населению оказывают помощь при трудоустройстве.

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