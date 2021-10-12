В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 13 человек: среди них 43-летняя женщина

За последние сутки заразились еще 178 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

12 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 13 человек.

— Это были семь мужчин в возрасте 55, 58, 64, 67, 70, 72 и 74 года и женщины в возрасте 43, 54, 73, 73, 77 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 140 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 178 человек, с выздоровлением выписали 129 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 65 651 случай коронавируса, в том числе у 5 770 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 631 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 483 пациента, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 292 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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