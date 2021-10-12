В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию и QR-коды

В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию и OR-коды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области решили ввести обязательную вакцинацию и QR-коды. Решение об этом во вторник, 12 октября, принял областной оперативный штаб. При этом власти региона еще не сделали официального заявления. Об этом КП-Новосибирск сообщил собственный источник.

Известно, обязательная вакцинация, как и сообщалось ранее, затронет отдельные категории граждан. Кроме того, на массовых мероприятиях будут требовать QR-коды о вакцинации или о перенесенном ковиде. Или же нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

При этом не ясно, для мероприятий с каким числом участников введут QR-коды. Что касается обязательной вакцинации, то ее, по данным оперштаба, введут для работников сферы общепита и сотрудников образования. Также известно, областной штаб пока решил ввести «мягкие» ограничительные меры.

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В правительстве Новосибирской области подтвердили введение новых ограничений. Так, они начнут действовать в регионе с 25 октября 2021 года.

Итак, по данным ведомства, QR-коды, подтверждающие вакцинацию, сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест на ковид будут требовать при посещении мероприятий с численностью от 500 человек, при посещении фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров. Также подойдет справка, подтверждающая, что гражданин перенес коронавирус, а с даты его выздоровления прошло не более полугода.

— QR-код должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, — уточнили в правительстве.

Новые ограничения не затронут лиц младше 18 лет, а также тех, у кого есть официальный медицинский отвод от прививки.

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