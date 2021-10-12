Волонтеры помогли пожилым людям Новосибирской области в рамках «Декады добра»

Волонтеры помогают пожилым сибирякам. Фото: предоставлено розничной сетью «Магнит»

С 1 по 10 октября в регионе прошла акция «Декада добра», во время проведения которой волонтеры компании розничной сети «Магнит» посетили одиноких пожилых людей и помогли им решить бытовые вопросы: побелить стены в комнате, поклеить обои, помыть окна, разобрать балконы, убрать огороды, и, конечно же, уделили необходимое для пожилых людей внимание. Акция объединила волонтеров по всей области – в Новосибирске, Бердске, городе Обь, Куйбышеве и других населенных пунктах, получив большой отклик среди сотрудников компании и социальных работников, которые помогали в организации.

8 октября в городе Бердске волонтеры компании приняли участие в уникальной оздоровительной акции для пожилых людей «Шаги здоровья», организованной региональным минсоцем в рамках нацпроекта «Демография». Добровольцы сопровождали пенсионеров по тропе здоровья и устроили для них чаепитие с подарками.

Помощь в огороде. Фото: предоставлено розничной сетью «Магнит»

- Волонтерское движение является частью масштабной корпоративной программы, которую мы реализуем во всех регионах присутствия Сибири. Каждый из сотрудников может выбрать направление социальной работы – помощь приютам для животных, поддержка пожилых людей, помощь взрослым и детям с тяжёлыми заболеваниями. В «Декаде добра» мы впервые приняли участие в таком формате и хотим, чтобы данный проект стал системным и регулярным для нас и наших партнеров, – прокомментировала директор Сибирского округа розничной сети «Магнит» Алена Рыбалко.