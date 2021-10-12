Под Новосибирском будут судить мужчин, до смерти избивших приятеля. Фото: СК РФ по НСО.
В Куйбышеве двое мужчин — 28 и 53 лет жестоко избили приятеля. От полученных травм тот умер в больнице. В отношении них завершили расследование уголовного дела. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— По данным следствия, в ночь на 29 июля в доме по улице Мелиоративная пьянствовали трое мужчин. Приятели поссорились — двое обвиняемых по очереди избили 45-летнего приятеля. Они много раз ударили того по голове. На утро они погрузили избитого в кузов авто и вывезли его улицу Мошнинская. Там они сбросили его в карьер. Затем, как ни в чем не бывало, собутыльники вернулись домой и продолжили распивать спиртное. Потерпевшего нашли прохожие — он был без сознания. Горожане вызвали ему Скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли — 31 июля он умер, — рассказали подробности в Следственном комитете.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска МВД России «Куйбышевский». Злоумышленники находились по месту жительства.
Во время следствия сибиряки, расправившиеся с приятелем, находились в СИЗО.
Сейчас в отношении них собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направили в суд. В ближайшее время там его рассмотрят по существу.
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