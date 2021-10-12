Под Новосибирском гинеколог получила условный срок за незаконные аборты

Одной из женщин акушер-гинеколог нанесла вред здоровью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акушер-гинеколог из Новосибирской области, работающая в Каргатской ЦРБ, делала пациенткам аборты на поздних сроках беременности. 46-летняя женщина брала за эту процедуру деньги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры во вторник, 12 октября.
— Летом 2018 года врач акушер-гинеколог гинекологического отделения ГБУЗ Новосибирской области «Каргатская ЦРБ» получила взятки в размерах 25 и 20 тысяч рублей за искусственное прерывание беременности на поздних сроках, — заявили в ведомстве.
Во время одной из процедур врач причинила пациентке тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил злоумышленницу к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. А также ей запрещено заниматься медицинской деятельностью 1,5 года.
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