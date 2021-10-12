Под Новосибирском приставы закрыли взрывоопасный газопровод. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Бердске приставы закрыли опасный газопровод, принадлежащий потребительскому кооперативу. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области во вторник, 12 октября.

— Ранее газопровод проверили представили Ростехнадзора и выявили на нем многочисленные нарушения. Среди них — отсутствие лицензии на деятельность и документов, подтверждающих подготовку и аттестацию руководителей и персонала. А еще в кооперативе не контролировали соблюдения требований промышленной безопасности на опасном объекте. Кроме того, в случае аварии у организации нет денежных ресурсов, чтобы локализовать и ликвидировать последствия ЧП, — уточнили в ведомстве.

Чтобы избежать опасных последствий и не рисковать жизнями и здоровьем бердчан, приставы опечатали опасный объект на 90 суток.

В отношении юридического лица составили протокол за административное нарушение.

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