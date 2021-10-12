Новосибирск вошел в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

Новосибирск занял 9 место в рейтинге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирск занял 9-е место в топе-10 городов мира с самыми загруженными дорогами за 2020 год. Такую аналитику представила компания производителей GPS-навигации.

Специалисты пришли к выводу, что в столице Сибири загруженность дорог составляет 45%. В исследовании учитывался показатель времени ожидания с одной точки города в другую в сравнении с тем, когда дороги без пробок. Новосибирск расположился в рейтинге между индийским городом Нью-Дели с 47% и столицей Таиланда Бангкоком, где загруженность пробками составила 43%.

Первое место в рейтинге заняла Москва с 54%, второе и третье место заняли Мумбаи и Богота — у них 53%. В списке также оказались Киев, Манила, Стамбул, Санкт-Петербург и другие города.

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