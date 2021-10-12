В Новосибирске авиакомпания S7 не пустила семью на рейс до Южной Кореи

Авиакомпания прокомментировала инцидент Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московская семья из пяти человек не смогла улететь из Новосибирска до Южной Кореи на самолете авиакомпании S7. У пассажиров была пересадка в столице Сибири, где и возник скандал.

— Хочу поделиться с вами как компания S7 Airlines обманула нас с семьей и фактически оставила в чужом городе. Цель поста — придать огласке данную ситуацию и уберечь всех от такой схемы «развода», — написал 23-летний Владимир Цой в паблике Pikabu.

Молодой человек вместе с мамой и тремя младшими братьями должны были улететь к главе семейства в Южную Корею. Также юноша планировал получить лечение и возможно прооперироваться — у него эпилепсия. К слову, билеты обошлись семье примерно в 150 тысяч рублей.

— Пункты контроля аэропорта Новосибирска мы прошли успешно и прибыли в зал ожидания. Когда началась посадка на рейс, мы подошли к пропускному пункту на самолет, там было два сотрудника компании. Они взяли наши документы на проверку и сказали, что на рейс мы не попадем, без объяснения причины и начали пропускать других пассажиров, не обращая внимание на наши просьбы объяснить, что не так, — рассказывает Владимир.

Позже молодой человек попросил объяснить причину отказа посадки, но не получил никакого ответа. Сотрудники аэропорта повторяли лишь одно «смотрите информацию на сайте». Далее семья, по словам парня, узнала, что у них якобы просрочены визы, хотя, по их словам, они заранее звонили в посольство Южной Кореи и уточняли их срок, никаких ограничений не было. Сотрудники по итогу сослались на то, что их виза не позволяет въехать в страну прибытия — у них она была со статусом F4, то есть для этнических корейцев, а по ним въезд уже закрыт. Стоит отметить, что визы были оформлены заранее, как и куплены билеты, до этого запрета.

— Пассажир с семьей летел из Москвы в Сеул со остановкой в Новосибирске. При регистрации в аэропорту Домодедово в Москве специалистами авиакомпании были проверены документы на въезд в Южную Корею. Предъявленные визы не позволяли вылетать рейсом S7 Новосибирск-Сеул, так как корейской стороной установлены ограничения по категориям пассажиров, которые могут быть допущены к перелету по этому направлению, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе S7 Airlines.

По словам представителя авиакомпании, о несоответствии требованиям по визам пассажирам сказали еще в Москве, но они проигнорировали это замечание и вылетели в Новосибирск.

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