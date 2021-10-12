Новосибирец загорелся на глазах у прохожих

Мужчина получил сильные ожоги

В Новосибирске рядом с Хилокским рынком водители заметили горящего мужчину. Они остановились, чтобы помочь ему. Об этом рассказали горожане в группе «Инцидент Новосибирск».

— Мимо проезжала женщина на «Мерседесе». Она вышла из авто и принялась останавливать и другие автомобили в поисках огнетушителя, — говорится в сообщении паблика.

Мужчину потушили, его удалось спасти. Судя по фото, он получил ожоги. На место выезжала полиция и Скорая помощь.

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