В Новосибирской области ведётся работа по снижению долгов населения за газ

Фото: «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

В рамках работы по снижению долгов за 9 месяцев 2021 года было направлено потребителям около 12 тысяч оповещений о необходимости погасить просроченную задолженность за потреблённый газ. 9,5 тысяч жителей Новосибирской области оплатили долги, получив уведомления.

- Мы предоставляем рассрочку на погашение долга на период от 3 до 6 месяцев, в исключительных случаях срок может увеличиться до года. Основным условием заключения соглашения является оплата текущего потребления газа и частичное погашение просроченной задолженности, – отметила Елена Комарова, начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей филиала «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

В 2021 году было заключено 84 соглашения о реструктуризации долга на сумму 517 тысяч руб. За тот же период более 900 абонентов были отключены от газа за долги. По состоянию на 1 октября 550 абонентов погасили задолженность, им возобновлено газоснабжение.