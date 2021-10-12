Новосибирская больница две недели не сообщала родственникам о смерти бабушки

Женщина лежала в больнице с ковидом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской больнице № 11 7 сентября скончалась 82-летняя местная жительница. Но ее родные узнали о смерти женщины лишь 21 сентября. По их словам, все две недели в больнице им рассказывали, что пожилая пациентка стабильно тяжелая.

— Мы были ошарашены! Когда приехали в морг, то нам, конечно, ее не показали. У нее был ковид, закрытый гроб. Если честно, мы до сих пор не осознаем, что ее нет. Все это время бабушка лежала в морге 11-й больницы. Нам в больнице даже не сказали, что нужно привезти вещи. Хотя тоже могли предупредить, — рассказала порталу НГС внучка умершей пенсионерки.

Тем временем региональный Минздрав отказывается комментировать эту историю. Ее представитель Светлана Шуваева сослалась на закон о врачебной тайне в ответе корреспонденту КП-Новосибирск:

— Ознакомьтесь, пожалуйста, со ст. 13 федерального закона 323-ФЗ, — коротко ответила пресс-секретарь, отказываясь опровергать или подтверждать слова родных умершей пациентки.

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