В Новосибирске иномарка сбила девушку на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Выборной легковушка сбила девушку. Информация об инциденте, случившемся в понедельник, 11 октября, появилась в соцсети.

— Пострадавшая перебегала дорогу по пешеходному переходу. От удара ее откинуло к бордюру, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

По словам свидетелей, девушка была в сознании. Ей вызвали Скорую помощь.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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