В Новосибирске иномарка сбила девушку на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске на улице Выборной легковушка сбила девушку. Информация об инциденте, случившемся в понедельник, 11 октября, появилась в соцсети.
— Пострадавшая перебегала дорогу по пешеходному переходу. От удара ее откинуло к бордюру, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
По словам свидетелей, девушка была в сознании. Ей вызвали Скорую помощь.
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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