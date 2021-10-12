Делегаты АО «РЭС» приняли участие в работе форума «Микроэлектроника-2021»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Этот форум стал независимой площадкой для конструктивного диалога между научным сообществом, производственными объединениями и представителями бизнес-структур микроэлектронного кластера и смежных высокотехнологичных отраслей, в том числе электроэнергетики.

Представители АО «РЭС», являющегося системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, приняли активное участие в деловой программе форума. Делегация новосибирских энергетиков посетила пленарные заседания, на которых обсуждались актуальные вопросы разработки, производства и применения отечественной электронной компонентной базы и электронных модулей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, сотрудники компании стали слушателями ряда научных докладов, посвященных развитию отечественной микроэлектроники, а также в рамках круглого стола обсудили с коллегами возможности обеспечения перспективных потребностей электроэнергетики отечественными производителями радиоэлектронной продукции.

Регулярное участие специалистов АО «РЭС» в работе специализированных мероприятий, конференций, саммитов и форумов, безусловно, способствует всестороннему развитию предприятия, внедрению передовых технологий и поддержанию имиджа инновационного энергетического предприятия, активно реализующего проекты в рамках цифровизации экономики.