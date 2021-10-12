В Новосибирске построят больницу с 920 посещениями в смену

Стоимость поликлиники будет свыше 1,8 миллиардов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске планируют построить поликлинику, в которой будут принимать 920 пациентов за смену. Разрешение на строительство медучреждения получила седьмая концессионная компания, которая входит в группу «ВИС». Об этом сообщает муниципальный портал Новосибирска.

— Поликлиника будет иметь пять этажей, один из которых подземный. Общая площадь объекта составит 11,8 тысяч квадратных метра. Учреждение рассчитано на 920 посещение в смену. Стоимость строительства поликлиники оценивается свыше 1,8 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

Поликлиника расположится на улице Пролетарской на Ключ-Камышенском плато. К слову, до конца 2022 года седьмая концессионная компания должна будет построить 7 поликлиник в разных районах Новосибирска.

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