Под Новосибирском полицейские ликвидировали нарколабораторию. Фото: стоп-кадр.

В Мошковском районе Новосибирской области задержали жителя Красноярского края. Он организовал нарколабораторию в одной из надворных построек. Там он производил мефедрон для продажи. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону во вторник, 12 октября.

— На территории домовладения оперативники нашли лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, химический реактор и другие предметы, доказывающие преступную деятельность. Также правоохранители изъяли у сибиряка более 30 килограммов наркотиков. Вещество отправили на исследование, которое подтвердило, что это — мефедрон, — уточнили в ведомстве.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.

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