Пробки в Новосибирске на утро 12 октября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 12 октября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Плахотного и Троллейной. Затруднено движение по Котовского и Станиславского. Сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по проезду Энергетиков также затруднено. Кроме того, пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также движение затруднено по улицам Добролюбова, Кирова и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 12 октября, достиг 6 баллов.

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