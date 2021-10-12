В Новосибирске спасли мужчину, потерявшего сознание на чердаке. Фото: служба спасения МАСС.

Жителю Новосибирска стало плохо — он потерял сознание на чердаке частного дома. Его сын не смог спустить отца вниз и вызвал спасателей. Информацию об инциденте, случившемся в воскресенье, 10 октября, опубликовали в службе МАСС.

— Спасатели незамедлительно прибыли на место. Выяснилось, мужчина, упавший в обморок, страдает сахарным диабетом. Сотрудники службы эвакуировали новосибирца с помощью лотковых носилок — спустили с чердака на первый этаж дома, — уточнили в службе.

Мужчину, потерявшего сознание, передали бригаде медиков.

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