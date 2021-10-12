В Новосибирске «БМВ» протаранил несколько машин. Фото: "АСТ-54".
В Октябрьском районе Новосибирска кроссовер «БМВ» врезался в несколько машин. Авария случилась на улице Снежиной вечером, 11 октября. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы.
— Водитель кроссовера BMW X3 подбил по меньшей мере пять автомобилей, стоящих во дворе, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Очевидцы сообщили, у водителя «БМВ» не было прав. Также, по их словам, он был пьян.
В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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